3154.4 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي للصين بنهاية يوليو

بلغ احتياطي النقد الأجنبي للصين 4ر3154 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 1ر42 مليار دولار مقارنة بنهاية الشهر السابق عليه.وقالت المتحدثة باسم المصلحة الصينية لإدارة النقد الأجنبي وانغ تشون ينغ -في تصريح اليوم الجمعة- إن حجم احتياطيات النقد الأجنبي واصل الزيادة لمدة أربعة أشهر متتالية، موضحة أن سوق الصرف الأجنبي الصيني كان يعمل بسلاسة في يوليو الماضي، وأن العرض والطلب على النقد الأجنبي كانا متوازيين بشكل أساسي.وأضافت ينغ أن الصين دخلت مرحلة من التنمية عالية الجودة، مع مرونة اقتصادية قوية، ونمط تنمية تم تعزيزه حديثا بوتيرة متسارعة، ما سيساعد في الاستمرار لتقديم الدعم للاستقرار الشامل لاحتياطيات النقد الأجنبي.