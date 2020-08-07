محافظ الشرقية: أراهن على وعي المرأة خلال انتخابات «الشيوخ»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكا أساسيا وقاسما مشتركا مع الرجل في بناء وتنمية الوطن، مشيدًا بمشاركتها الفعالة في الاستحقاقات الدستورية الماضية والتي شهدتها البلاد، وتسعى دائمًا للمشاركة وتغيير المجتمع للأفضل.وقال المحافظ في بيان اليوم الجمعة: "أراهن على وعي المرأة المصرية في المشاركة بكثافة والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمقرر انطلاقها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، فهي من غيرت موازين القوى في المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التي مرت بها البلاد".كما دعا المحافظ الجميع للنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ والإدلاء بأصواتهم لإثراء الحياة النيابية والتشريعية في مصر لإحداث حراك سياسي وبناء وتنمية مصرنا الغالية.وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع أخذ على عاتقه توعية السيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك من خلال تنظيم لقاءات وعقد ندوات تثقيفية تجوب المراكز والقرى مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف نشر رسائل توعوية للسيدات.وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إنه تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب القرى والكفور استهدفت 3600 سيدة لتوعيتهن بالنزول والمشاركة في إنتخابات مجلس الشيوخ القادمة إيمانًا بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.