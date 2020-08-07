«معجزة حزينة».. أسرة تتعرف على ابنها المفقود قبل 30 سنة لكن بعد موته

نحن أمام قصة أغرب من الخيال معجزة بمعنى الكلمة ولكنها معجزة حزينة قصة الشاب عبدالحميد البالغ من العمر 34 عامًا والذي فقدته أسرته منذ أن كان يبلغ من العمر 3 سنوات وعاد اليها بعد ثلاثين عامًا.. فما قصته ؟بدأت القصة منذ عدة أيام قليلة بعد تواصل أحد شباب أهالي مدينة أسوان مع أدمن الصفحة الرئيسية للمفقودين وقام بإرسال صورة لشاب طالبًا مساعدة الصفحة في نشرها.هذا الشاب كان متواجدًا بأسوان منذ ٣٠ سنة، ظهر فجأة وهو طفل "لا يتكلم ولا يسمع"، أحبه الجميع واعتبروه (بركة) مما دفعهم إلى عدم البحث عن أهله ظنًا منهم أنه مجهول الهوية.السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان حاليا ما الذي جعل أهالي أسوان يقومون بالبحث عنه فى هذا التوقيت بعد مرور ثلاثين عامًا من وجوده بينهم؟ فالإجابة هي وفاة هذا الشاب وإصرار النيابة على وجود أهله لاستخراج تصريح الدفن، هذا الإصرار الذي ربما يكون استجابة من الله لدعوة أم بقلب باكي وهي تتضرع إلى الله لتجد وتعرف مكان ابنها المفقود قبل سنوات طويلة، حتى لو ميت، ودعوة ابن عاش عاجزًا عن الكلام وكان كل حلمه أن يلاقي والدته وتأخده في حضنها ولو مرة واحدة حتى لو سيموت بعدها.لم تكتفِ الصفحة بمجرد النشر ولكن قام الأدمن بالبحث فى جميع البلاغات الوادرة للصفحة حتى تم الوصول إلى مواصفات تغيب طفل تتوافق مع نفس مواصفات وظروف هذا الشاب تزامنًا مع عمره وتاريخ التغيب ومن ضمن عشرات بلاغات التغيب وجد التشابه بينه وبين احد المفقودين وهو الطفل عبد الحميد عبد الرؤوف متغيب فى ديسمبر سنة 1988 كان عمره وقت التغيب ثلاث سنوات ومن محافظة القاهره منطقة المرج وسط مشاعر الصدمة والدموع والحسرة وجدت الأسرة ابنها لكن بعد فوات الأوان.عبد الحميد هو نفسه الشاب (أدهم البركة) الذي عاش في أسوان 30 سنة مجهول الهوية حتى توفاه الله وجاء أهله من القاهرة إلى أسوان ليتأكدوا منه ويستطيعوا دفنه وبعد إثبات أنه ابنهم تم دفن عبد الحميد.هي فعلا معجزة بكل المقاييس ولكنها معجزة حزينة، معجزة التوصل لهوية شاب بعد تغيب أكثر من 34 سنة عن طريق أدمن صفحة المفقودين.عبد الحميد تم دفنه اليوم واندفن معاه سر اختطافه ورحلة وصوله لأسوان وكيف فقد السمع والكلام.