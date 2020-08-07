«مكون الألبان»: هدفنا زيادة الإنتاج وتحسين سلالات الثروة الحيوانية

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة إنتاج الألبان وتحسين السلالات الخاصة بالثروة الحيوانية، حتى يكون هناك اكتفاء ذاتى من الألبان.وأضاف الدكتور عبد الرشيد غانم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "DMC"، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 800 مركز لتجميع الألبان، وذلك وفقًا لما قامت به وزارة الزراعة من حصر، مشيرًا إلى أن العدد الأكبر من تلك المراكز يوجد فى الوجه البحري بـ محافظات القليوبية والبحيرة والمنوفية.ونوه منسق مشروع مكون الألبان، بأن وزارة الزراعة تركز فى الفترة المقبلة على محافظات الصعيد،لافتًا إلى أن الناتج المحلى الكلى لـ الألبان بمصر يصل لـ 7ملايين طن، ومراكز الألبان تساهم فى تجميع 3 ملايين طن.