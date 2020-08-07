البحرين ترحب بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة

رحبت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم الجمعة، بتوقيع مصر واليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.وأكدت الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، أن توقيع الاتفاق خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتلبية تطلعات الشعبين في مزيد من التقدم والازدهار.وأعربت الخارجية البحرينية عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر واليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين.