أكاديمي: مصر ستحقق مكاسب عديدة باتفاقيتها مع اليونان (فيديو)

أكد رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن مصر ستحقق العديد من المكاسب الاقتصادية بتوقيعها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، مشيرًا إلى أن المنطقة واعدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات، كما ان الاتفاقية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية.وأوضح أستاذ هندسة البترول، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن مصر اعتادت الاعتماد على القوانين والاتفاقيات الرسمية، وأعمالها في البحر المتوسط تأتي اعتمادا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عكس تركيا التي توقع اتفاقيات مشبوهة مع حكومات مشكوك في شرعيتها.وأشار" أبوالعلا"، إلى أن الترسيم سيوقف كل المحاولات التركية غير القانونية تلك، خاصة وأن تركيا لا تعترف باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد وقع بالأمس الخميس، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، مشيرًا في مؤتمر صحفي مشترك بوزارة الخارجية إلى أن الاتفاقية تم إبرامها بعد مباحثات عديدة بين الجانبين للاتفاق على كافة التفاصيل.