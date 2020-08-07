«مستقبل وطن» يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة العمل بالإسكندرية

عقدت أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اجتماعها بحضور أعضاء هيئة المكتب للأمانة؛ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، بحضور ممثلي النقابات المهنية الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين والمعلمين والمهن الرياضية والعلميين.وأكد المهندس السيد حسن أمين المهنيين لحزب مستقبل وطن في الإسكندرية - خلال بيان اليوم الجمعة - أن تشكيل هيئة المكتب للأمانة يضم ولأول مرة ممثلين عن النقابات المهنية بالمحافظة من كوادرها ورؤسائها حتى يكون من يمثل المهنيون من بين أعضائهم.وأوضح أن الهدف من أن يأتي تشكيل هيئة مكتب الأمانة من رؤساء وأعضاء النقابات المهنية هو الوصول لأفضل تمثيل للنقابات على مستوى الإسكندرية، وهو ما سيكون له الأثر الملموس والفعال في حل مشاكل المهنيين بالنقابات المختلفة.وتابع: "إن الأهداف التي ستعمل عليها أمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، ستكون من خلال خطط عمل محددة عاجلة ومتوسطة وطويلة المدى"، منوها أن ذلك يأتي في إطار سياسة عمل الحزب.وأشار إلى أن الدعوة التي قام بتوجيهها النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة لمختلف النقابات المهنية بالإسكندرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع عقدها يومي 11 و12 من أغسطس الجاري تأتي انطلاقًا من الدور الوطني للنقابات المهنية ومشاركتها الفعالة في الإستحقاقات الدستورية لمساندة الدولة والنهوض بها في شتى المجالات من أجل مصر.