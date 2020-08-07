رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد حجب نتيجة لجنة بالشرقية.. وكيل التعليم: اختصاص الوزارة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:58 م
رمضان عبدالحميد
رمضان عبدالحميد
سارة الوردانى
طباعة
قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن الوزارة هي المختصة بحل أزمة طلاب لجنة صان الحجر، والذين تم حجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم.

وأضاف "رمضان"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة هي المختصة باعتماد نتيجة الامتحانات بعيدا عن المديرية، لافتا إلى أن أزمة طلاب اللجنة قيد التحقيق الآن، وأن الوزارة بصدد إعلان إجراء نحو حل أزمتهم عقب التوصل لجذور المشكلة.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي، رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة، وجّه أولياء أمور الطلاب باللجوء للحل القضائي كحق مكفول للجميع حال رغبتهم في ذلك، لافتا إلى أن هناك لغطا وجدلا في أسباب عدم اعتماد النتيجة حتى الآن.

وكان ١٣ طالبا من المؤدين امتحانات الثانوية العامة، بلجنة مدرسة عكاشة الثانوية في مدينة صان الحجر بالشرقية، قد تضرروا من عدم إعلان النتيجة الخاصة بهم، وذلك بعد أن أعلنوا عن طلب القائمين على الامتحانات بجعلهم يوقعون على ورقة بيضاء على أنها حضور وانصراف، وهي ورقة بمحضر غش، وذلك حسب وصف الطلاب وذويهم.

موضوعات متعلقة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

وصول 3 جثامين مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت غدا

«ديلي ستار»: الأهلي ثالث أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

لخسارة 12 كيلو في الشهر.. اتبعوا ريجيم الكيوي والأناناس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون

مع صدور طبعتها الـ8.. «حكاية بلا بداية ولا نهاية» تناقش ماهية الوجود البشري