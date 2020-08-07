بعد حجب نتيجة لجنة بالشرقية.. وكيل التعليم: اختصاص الوزارة

قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن الوزارة هي المختصة بحل أزمة طلاب لجنة صان الحجر، والذين تم حجب نتيجة الثانوية العامة الخاصة بهم.وأضاف "رمضان"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة هي المختصة باعتماد نتيجة الامتحانات بعيدا عن المديرية، لافتا إلى أن أزمة طلاب اللجنة قيد التحقيق الآن، وأن الوزارة بصدد إعلان إجراء نحو حل أزمتهم عقب التوصل لجذور المشكلة.وأوضح أن الدكتور رضا حجازي، رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة، وجّه أولياء أمور الطلاب باللجوء للحل القضائي كحق مكفول للجميع حال رغبتهم في ذلك، لافتا إلى أن هناك لغطا وجدلا في أسباب عدم اعتماد النتيجة حتى الآن.وكان ١٣ طالبا من المؤدين امتحانات الثانوية العامة، بلجنة مدرسة عكاشة الثانوية في مدينة صان الحجر بالشرقية، قد تضرروا من عدم إعلان النتيجة الخاصة بهم، وذلك بعد أن أعلنوا عن طلب القائمين على الامتحانات بجعلهم يوقعون على ورقة بيضاء على أنها حضور وانصراف، وهي ورقة بمحضر غش، وذلك حسب وصف الطلاب وذويهم.