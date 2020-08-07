شجرة ضخمة تغلق طريق زفتى - كفرالديب بالغربية

سقطت اليوم الجمعة شجرة ضخمة على طريق كفرالديب - زفتى داخل نطاق محافظة الغربية، ودمرت واجهة سيارة حيث تصادف مرور سيارة نصف نقل حيث سقطت الشجرة عليها بشكل مباشر مما أدى إلى تحطم بعض من أجزائها وقد أصيب السائق بجروح متوسطة، وتم نقله لمستشفى زفتى العام.وعلى الفور انتقلت سيارة إنقاذ تابعة لقوات الحماية المدنية بزفتى، إلى المكان، مع فريق من الأهالي وعمل الطرفان على تقطيع الشجرة إلى أجزاء صغيرة ونقلها من الطريق، وإعادة فتحه مرة أخرى.وتم رفع السيارة من مكانها واستمر إقفال الطريق لأكثر من ساعتين حتى تمت إزالة الشجرة تمامًا ثم أعيد فتحها.