«أثار الإسكندرية»: تنفيذ 53٪ من مشروع حماية قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم الإنتهاء من 53% من مشروع حماية قلعة قايتباي، الذي يشمل عمل حواجز أمواج بطول 550م بمحيط القلعة.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تفقد أضخم مشروع حماية لموقع أثري علي الشواطئ، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 53%من المشروع، بالانتهاء من 370 م من إجمالي حاجز أمواج 550 م، منها المشاية الخرسانية التي انتهت بنسبة 100%.وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ حاجز امواج 550 م ومشاية خرسانية «كوبري» علي الطراز المملوكي، بتكلفة 267 مليون جنيه، ومدته 20 شهرا بخلاف النوات، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مسئولة عن تنفيذه، بناء على موافقة اللجنة الدائمة بوزارة السياحة والآثار.