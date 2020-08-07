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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون ووفود عربية ودولية رفيعة المستوى تصل لبنان غدًا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:50 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
وكالات
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يشهد لبنان غدًا السبت حركة دبلوماسية لافتة، حيث يستقبل وفودًا ومسؤولين عقب الانفجار الذي هز مرفأ بيروت وأدى حتى الآن إلى 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح.

عربيًا، يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة، والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية طويلة، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وعلى المستوى الأوروبي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيتوجه إلى لبنان غدا السبت، في زيارة تأتي عقب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جهة أخرى، أفادت قناة "TRT" التركية أن "وفدا تركيا رفيعا يضم نائب الرئيس فؤاد أقطاي ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو سيزور بيروت غدا السبت ويلتقي الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب".

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