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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معهد الكبد القومي بالمنوفية يسجل صفر حالات وإغلاق وحدة العزل (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:47 م
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
ولاء القاضى
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أعلن الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد بالمنوفية، تسجيل المعهد صفر إصابات كورونا، وتعقيم وتجهيز المستشفى لاستقبال حالات مرضى الكبد بعد الانتهاء من علاج جميع الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية.

حيث بلغ عدد الحالات التي تم حجزها بمستشفى معهد الكبد القومي (44) حالة، وما يقارب ألف حالة عزل منزلي يتم صرف العلاج لهم من جامعة المنوفية مع بداية قيام معهد الكبد القومي باستقبال حالات كوفيد 19.

وأكد عبدالدايم أن فريق مكافحة العدوى قام بعمل دورات تدريبية لفرق الأطباء والتمريض والإداريين والعاملين للتعامل مع مرضى العزل، والطرق الصحيحة لارتداء وخلع ملابس العزل، وكيفية التعامل مع النفايات الخاصة بهم، والمستلزمات الطبية بوحدة العزل بمعهد الكبد القومي، وذلك تطبيقا للمعايير العالمية لمكافحة العدوى لفيروس كوفيد 19.

كما لفت إلى أنه تم تخصيص الدورين الرابع والخامس بمستشفى معهد الكبد القومي لاستقبال حالات كوفيد 19 من العاملين بجامعة المنوفية، وعمل مسارات آمنة لدخول وخروج الحالات منفصلة نهائيا عن مداخل ومخارج مستشفى معهد الكبد القومي، حتى تتمكن باقي أقسام ووحدات المستشفى من تقديم خدماتها، وتم تجهيز غرفة لفرز جميع الحالات، وطبقا للإرشادات الموجهة من وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتم عمل أشعة مقطعية على الصدر وتحاليل ليتم تحديد دخول الحالات شديدة الخطورة، أما الحالات المتوسطة والبسيطة فيتم صرف العلاج لها وعمل عزل منزلي ومتابعة تطور الحالة بالمنزل، وعمل زيارات منتظمة لمستشفى معهد الكبد للتأكد من تمام شفاء الحالة.

وأضاف عميد معهد الكبد أنه تم عمل بروتوكولات مختلفة للعلاج على حسب شدة الحالة، ويتم عمل مسحات للحالات حتى يتم التأكد من شفاء الحالة وخروجها من وحدة العزل بمستشفى معهد الكبد القومي، أما الحالات المنزلية فيتم عمل مسحات في زيارات المتابعة بالمستشفى.

كما يتم أيضا عمل مسحات للفريق الطبي القائم على العمل بوحدة العزل للتأكد من عدم إصابته، وإذا ثبتت الإصابة لأحد أعضاء الفريق الطبي يتم التعامل معها مثل باقي الحالات الإيجابية من صرف العلاج والمتابعة.

كما تقدم الدكتور هشام عبدالدايم، عميد المعهد، بالشكر لكل من الدكتور توفيق عبدالمطلب المدير التنفيذي، والدكتورة عزة عبدالعزيز رئيس قسم الميكروبيولوجي، ومدير وحدة مكافحة العدوى بمستشفى معهد الكبد القومي، وفريق مكافحة العدوى، الدكتورة فاطمة عمر خليل، والدكتورة فاطمة عبدالله، لتفانيهم بالعمل ومساعدته على مرور الأزمة بنجاح.
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي
معهد الكبد القومي

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