استجابة لـ«الدستور».. «التعليم» ترد على استغاثة بسملة طالبة الثانوية: لو ليها حق هتاخده

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستغاثة التي نشرها موقع "الدستور" بشأن الطالبة بسملة عصام سلامة والتي حُجبت نتيجتها في الثانوية العامة.وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة - في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه سوف يُستقبل بسملة في الوزارة يوم الأحد المقبل لتقديم شكوى ثم تحويلها للشؤون القانونية للتحقيق فيها، مؤكدًا: "إذا كان لها حق سوف تأخذه".وكانت قد نشرت "الدستور" أمس استغاثة الطالبة، حيث تعيش بسملة حالة من الحزن، عقب حجب نتيجتها رغم أنها لم تغش، فقد تفاجأت أول أمس بحجب نتيجتها من وزارة التربية والتعليم، وبناءً عليه حررت محضرًا في قسم الشرطة قسم ثانِ المنصورة برقم 4127.وقالت فاطمة سلامة شقيقة الطالبة بسملة: "شقيقتي طالبة بالثانوية العامة وتفاجئنا بحجب نتيجتها والسبب أنها يوم امتحان اللغة الانجليزية، قامت طالبة تجلس خلفها بتصوير ورقتها والورقة تظهر الكود وتداولت الطالبة الورقة لأنها كانت تحاول الغش من شقيقتي".واستكملت في استغاثتها لـ"الدستور": "رغم أن شقيقتي لم يكن معها هاتف محمول إلا أن المحقق اتهمها ظلمًا أنها معها هاتف محمول، وقد شهد الجميع في اللجنة بذلك سواء المراقبين أو الملاحظين، ولكن المحقق قال لها نصًا: "عاوزين نوزّع الموضوع عليكم كلكم".واستكملت في استغاثة أرسلتها لوزارة التربية والتعليم عّن طريق "الدستور": "كان المفروض في المادة التي تليها، أن يكون هناك تحقيق ولكن لم يتم أي تحقيق، وتم الاكتفاء بأن توقع شقيقتي علي ورقة تثبت براءتها وبناءً عليه اعتبرنا أن الموضوع منتهي ولكن تفاجئنا بحجب النتيجة".وقالت في نهاية استغاثتها: "أناشد وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية، بأن يعيد التحقيق في موضوع شقيقتي لأنها مظلومة، ومعنا أدلة كثيرة جدًا تثبت براءتها، وتسجيلات بشهادة الطلبة والمراقبين تثبت أنها لم يكن بحوزتها هاتف محمول ولم غش لأنها متفوقة".