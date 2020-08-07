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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق شاب في بحر الهياتم بالغربية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:54 م
غرق شاب
غرق شاب
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقي شاب عشريني مصرعه غرقا أثناء استحمامه في بحر قرية الهياتم، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، ببلاغ من الأهالي بسقوط شاب فى العشرينات من العمر في بحر قرية الهياتم بدائرة المركز أثناء مساعدته والدته في غسيل القمح.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة، وتبين من خلال الفحص أن الشاب يدعى "سمير. ف" 23 عاما، مقيم بقرية الهياتم بدائرة مركز المحلة، اختل توازنه وسقط في مياه البحر أثناء مساعدته والدته فى غسيل القمح، ولفظ أنفاسه الأخيرة لعدم إجادته الاستحمام في البحر، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.

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