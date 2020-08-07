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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الغربية» يناقش استعدادات استقبال انتخابات «الشيوخ»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:54 م
تعليم الغربية
تعليم الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا بقاعة التدريب الكبرى بمركز التنمية المهنية بالمديرية، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم التعليم العام والفني والأمن والمتابعة والعلاقات العامة ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، وذلك بتوجيهات من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وذلك لمناقشة كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة والمرتقب تنفيذها يومي الحادي عشر والثاني عشر من شهر أغسطس الحالي، والتي يشارك فيها تعليم الغربية بنحو 556 لجنة ومقرا انتخابيا.

وتناول الاجتماع عددًا من النقاط المهمة، أبرزها تنفيذ توجيهات وتعليمات محافظ الغربية في تطبيق الإجراءات خلال أيام الانتخابات وتوفير كاشف حرارة بكل مقر انتخابي تابع للتربية والتعليم، وكذلك تطهير كل المقارات التابعة للتربية والتعليم، والانتهاء من إعداد الكشوف المسلمة للإدارات لكل العاملين من لهم حق التصويت ومتابعة من قام بالتصويت وحصر الأعداد وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بالتقارير.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماع مع مديري المدارس لرفع كفاءة المدارس من ناحية النظافة والإنارة واللوحات الإرشادية وأماكن انتظار كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع الخطط المناسبة.

وذلك لضمان مشاركة جميع العاملين في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، وتفعيل دور غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات على مدار اليوم، وكذلك تفعيل دور لجنة الأزمات والكوارث في المدارس والإدارات، وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وأكد حسن، خلال الاجتماع على ضرورة توثيق عملية التصويت أولًا بأول وإرسال الصور والفيديوهات الدالة على ذلك للمديرية والتأكيد على مشاركة جميع العاملين الذين لهم حق التصويت في العملية الانتخابية.

وفي نهاية الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى وإزالة كل المعوقات وتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية لتظهر بشكل حضاري متميز ولائق.

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