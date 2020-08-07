«الزراعة» تبحث تحديث منظومة الري لنصف مليون فدان في 8 محافظات

بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الري الحقلي على مساحة اجمالية حوالي 504 ألف فدان، في 8 محافظات.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمشروع تحديث نظم الري الحقلي الذي عُقد بمقر وحدة تطوير الري الحقلي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار اهتمام الوزارة بتحديث نظم الري الحقلي، لنشر استخدام المستحدثات الزراعية من شبكات الري بالتنقيط والرش، والتسوية بالليزر، وتطبيق حزمة الممارسات الزراعية الجيدة، في الزراعة لزيادة الإنتاج والرقعة الزراعية، ويشمل المشروع محافظات " قنا، الاقصر، بنى سويف، الاسماعيلية، السويس، الوادي الشرقية، الجيزة (الواحات البحرية)، والوادى الجديد".وحضر الاجتماع، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الدكتور سعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس الدين، مدير وحدة تطوير الري الحقلي، فضلا عن ممثلي المسؤولين الفنيين بالمحافظات المشاركة، والتابعين لجهاز تحسين الأراضي، قطاع الارشاد الزراعي، وحدة تطوير الري الحقلي، معهد بحوث الهندسة الزراعية، معهد بحوث الأراضي والمياه.ومن جهته قال رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بالمشروعات الزراعية والتنموية، والسياسات المتبعة لترشيد استهلاك المياه واستدامة الموارد المائية والتقنيات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الارض والمياه للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، مشيرا إلى أنه تم استعراض مميزات استخدام أساليب الري الحديثة والتى تتمثل فى انتظام توزيع المياه حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلا عن التحكم في مستوى ثابت للرطوبة في منطقة الجذور حيث يتم الري على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى.ولفت الى انه ضمن تلك المميزات ايضا المساهمة في رفع كفاءة لتوزيع الاسمدة، وتوفير العمالة، منوها الى ان الري بالتنقيط يحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الري، فضلا عن إمكانية ري الأراضي الثقيلة والأراضي الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم في زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع.من جانبه قال مدير وحدة تطوير الري الحقلي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البروتوكولات الموقعة بين إدارة مشروع تطوير الري الحقلي والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري لدعم المزارع فى التنفيذ من خلال مبادرة البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.كما تم مناقشة آلية التنفيذ وخطوات استبدال نظام الري بالغمر إلى رش، وشبكات الري الحديثة والتى تشمل الري بالرش وبالتنقيط، كما تم تحديد الادوار والمهام والمسئوليات لفريق العمل.