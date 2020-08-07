«محاطين بالدلافين».. ظهور مجموعة من قرش الحوت المسالمة بالغردقة (صور)

تلقت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد بظهور مجموعة من نوعية القرش الحوتي الملقب بـ"الحوت المسالم"، وتحيط بها أسراب من الدلافين.وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، في تصريحات له، أن الجمعية تلقت بلاغًا من مجموعة من الغواصين بمشاهدة مجموعة من القرش الحوتي ويحيط بهم آلاف الدلافين في موكب لم يتكرر من قبل وفرحة عارمة من السياح بصديق الإنسان، شمال مدينة الغردقة.وأوضح رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت عددًا من البلاغات من أعضاء الجمعية والغواصين فى مطلع الأسبوع الماضى، أنهم شاهدوا القرش يسبح ببطء ولم يتعرض له أحد، وذلك كونه من الكائنات البحرية المسالمة.وتابع: القرش الحوتي من أنواع القروش المسالمة أو ما يطلق عليه "قرش الحوت"، وترجع أهميته إلى أنه يعتبر من أضخم أنواع القروش الموجودة بالبحر، حيث يبلغ طوله 12 مترًا، ويزن حوالى 30 طنًّا، ولا يمثل خطورة على الإنسان، كما يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب.