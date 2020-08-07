اقرأوا الفاتحة.. آخر ما نشره مصطفى حفناوي قبل دخوله في غيبوبة

سيطرت حالة من الحزن على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بعد إصابة مصطفى حفناوي، يوتيوبر مصري، بجلطة في المخ بعد إهماله وتركه يعاني لساعات، حيث أدى التأخر في التشخيص المبكر للحالة إلى إصابته بجلطة في المخ، فحين شعر بتعب مفاجئ تناول المسكنات فور وصوله إلى أحد المستشفيات، ومنذ ذلك الوقت وهو يرقد في المستشفى.دعوات أصدقاء مصطفى حفناوي ظلت تتصاعد، رغبة في شفائه من الوعكة الصحية التي حدثت له بشكلٍ مفاجئ، بعدما كانت صفحة اليوتيوبر الشهير تعج بالنشاط والحيوية."الدستور" ترصد آخر ما نشره اليوتيوبر المصري قبل دخوله في غيبوبة.قبل 6 أيام، مازح مصطفى حفناوي متابعيه بمنشور قائلا: "يارب احميني من أي حاجه فيها تشغيل دماغ"، ونشر صورة شخصية له حصل من خلالها على آلاف الإعجابات.يبدو أنه كان يشعر بالحزن قبل دخوله في غيبوبة، حيث خاطب متابعيه قائلا: "اقرأوا الفاتحة بنية إنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكرو كصدقة"، ما جعل الكثيرين يتفاعلون معه.لم يكن مصطفى الحفناوي نشطًا على فيس بوك فقط، بل كان لمصطفى حفناوي حساب على إنستجرام يستقطب مليونا و100 ألف مشترك، وقد عرف حفناوي نفسه على حسابه بأنه ممثل ويوتيوبر وأحد نشطاء السوشيال ميديا الذين يؤثرون في المجتمع.آخر تدوينة لمصطفى حفناوي على إنستجرام كانت في 28 يوليو الماضي، حيث أعلن عن افتتاح فرع مطعمه الخامس بالدقي، قائلًا: "الحلم بيكبر وقريب أوي هنعلن عن الفرع الخامس.. تفتكروا هيبقى فين"، ونشر صورة له وهو يمازح صديقًا له وكانت السعادة تغمره.