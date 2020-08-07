مدير «السنطة التعليمية» تهنئ الطالبة الأولي بـ «الثانوية» بمنزلها

هنأت مدير عام إدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، الدكتورة إيمان عبد المعز شاهين، الطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل الحاصلة على المركز الأول بالثانوية العامة ٢٠٢٠ بمنزلها بصحبة لفيف من قيادات الإدارة، وقدمت درع التفوق للطالبة متمنية دوام النجاح والتوفيق.كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد زار الطالبة بمنزلها معبرًا عن بالغ سعادته بتفوقه ابناءه الذين شرفوا محافظتهم بحصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية، مؤكدا على الاستعداد التام لتقديم الدعم وكافه الامكانيات التي تساعدهم علي مواصلة التفوق مقدما لأسر الطلبة الشكر والتقدير علي رعايتهم لابناءهم حتي تفوقوا وتكلل مجهودهم بالتفوق والنجاح متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتوفيق في المرحله الجامعية القادمة.