تجهيز 98 لجنة لانتخابات «الشيوخ» ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أنه تم تجهيز 98 لجنة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى من المقرر أن تنطلق يوم 11 أغسطس الحالى.وأضاف أن مهمتنا الأساسية هى توفير المناخ الآمن وكل أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين.وأوضح أن هناك متابعة دورية لاعمال تجهيز وإتمام كل الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات، مشددًا على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية) ورفع كفاءة النظافة سواء داخل اللجنة أو فى الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاهتمام بنظافة دورات المياه، بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف فى محيط اللجان.