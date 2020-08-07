الإندبندنت: إصابات كورونا في الهند تتجاوز 2 مليون

أعلن مسئولون بالحكومة الهندية أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الـ2 مليون حالة، عقب تسجيل عدد قياسي جديد في حالات انتقال العدوى.وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن الهند لا تزال في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد إصابات كورونا المستجد، حيث أعلنت اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2027074 شخصًا، بزيادة 62538 حالة عن يوم أمس الخميس.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الهند شهدت هذا الارتفاع الكبير بعد مرور 20 يومًا فقط من تسجيل مليون حالة إصابة على مستوى البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعًا قياسيًا عالميًا يتجاوز البرازيل، الدولة التي لديها ثاني أعلى عدد إصابات في العالم.