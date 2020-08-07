النمسا: فصل 4 سائقين من أصول تركية بعد ترويجهم لإشارة إرهابية

فصلت هيئة النقل العام النمساوية 4 من سائقي الحافلات من ذوي الأصول التركية، بعدما قاموا بانتهاك القانون النمساوي وأداء "تحية الذئب" المصنفة كاشارة إرهابية خلال اجتماع نقابي.وقالت مصادر فى هيئة النقل العام بالنمسا، اليوم الجمعة، إنه تم توقيع عقوبات على 20 سائقا تجابوا معهم فى هذه التحية وقاموا بتصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.من جانب آخر، تلقت الشرطة النمساوية فى مدينة سالزبورج بلاغا ضد جمعية ثقافية تركية استخدمت "تحية الذئب" رمزا لها فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث من المتوقع أن تواجه عقوبة الحل والحظر.وأشارت مصادر أمنية، اليوم، إلى أن الجمعية التركية قامت بتأسيس مدرسة ابتدائية صيفية تنشر الفكر المتطرف وتعلق إشارات إرهابية فى الفصول الدراسية.