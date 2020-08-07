أبرزها تعديل لائحة قانونه.. 4 مطالب برلمانية لتفعيل «حماية الطفل»

طالب مجلس النواب الحكومة بتفعيل دور لجان حماية الطفل، التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بتحويلها إلى وحدات حماية عامة وفرعية لتكون لجان دائمة وليست مؤقتة، مع إدراجها تحت هيكل وزارة التنمية المحلية.وأوصى "النواب" في تقريره حول موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة عن العام المالي الجاري، وزارتي المالية والتخطيط بتوفير التمويل اللازم لتلك اللجان خلال موازنة العام المالي الجارية، حتى يتسنى لها القيام بدورها.كما أكد على ضرورة إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة في عام 2010، حتى تتفق مع فلسفة القانون، لاسيما وأنها كانت محل العديد من الانتقادات عند صدورها، مشيرًا إلى أن عدم تعديلها حتى الأن ترتب عليه عدم إعمال القانون بشكل كامل.