محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة خلال انتخابات «الشيوخ»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة خلال سير انتخابات مجلس الشيوخ، كما وجه رؤساء الأحياء باستمرار عمل غرفة العمليات بكل حي خلال الانتخابات؛ لمتابعة أي شكاوى وسرعة الاستجابة وإدارة كل الأعمال المتعلقة بالنظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين.كما أكد المحافظ، توافر أفراد من الأطقم الطبية والأجهزة الأمنية داخل غرفة عمليات المحافظة وكذلك كل غرف العمليات بالأحياء للتنسيق والمتابعة وسرعة إدارة أي أزمات قد تحدث خلال سير الانتخابات والتعامل معها على الفور.