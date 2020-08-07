تفاصيل ماراثون الدراجات الهوائية ضمن مبادرة «رياضتك مناعتك» (فيديو)

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الهدف من مبادرة "رياضتك مناعتك" جعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدراجة أصبحت وسيلة مواصلات اقتصادية.وأشار الدكتور محمد فوزي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة بدأت اليوم من أمام المركز الكشفي العربي بجوار بوابة استاد القاهرة الخلفي بمشاركة أكثر من 500 متسابق بالدراجات الهوائية، لافتًا إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير الشباب والرياضة ستكون المبادرة بشكل أسبوعي على مختلف المحافظات لتكون الرياضة أسلوب حياة.وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة بدأت تنفيذ عدد من المبادرات وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك في إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل في جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة، والتأكيد على دور الشباب والرياضة ودور الدولة في دعم الشباب، متابعًا: "يا ريت الناس كلها تحاول تمارس رياضة الفترة الجاية، والوزارة هتوفر دراجات خلال المراحل المقبلة، وهدفنا أن كل الناس تمارس رياضة".