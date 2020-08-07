وصول 3 جثامين مصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت غدا

يصل إلى أرض الوطن صباح غد السبت، جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الساعة السادسة صباحًا، على رحلة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا الإنفجار مرفأ بيروت وهم: إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبة، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.وتلقى الوزير اليوم الجمعة، تقريرا من الملحق العمالى شرين عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، يفيد بأن الجثامين، ستصل في الموعد المتقدم، موضحة أن أقارب وأسر الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية أنهوا إجراءات شحن الجثامين، وقد تم إبلاغهم تعازي وزير القوي العاملة محمد سعفان في هذا المصاب الأليم.