حملة أمنية تضبط 1548 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، من ضبط 1548 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وذلك خلال حملات أمنية مكبرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.