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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:30 م
الأمطار الغزيرة
الأمطار الغزيرة
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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن اليوم الجمعة، أن 7 من المدن والبلدات المتضررة من الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى من البلاد "مناطق كوارث خاصة"، مما يجعلها مؤهلة للحصول على دعم الحكومة في جهود التعافي من الكوارث.

وتشمل هذه المناطق، مدينة "أن سونج" بإقليم كيونج كي، وبلدة "تشول وون" بإقليم كانج وون، ومدينة "تشونج جو" ومدينة "جيه تشون" وبلدة "أوم سونج" بإقليم تشونج تشيونج الشمالي، وبعض المدن الأخرى، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

ويمكن لمناطق الكوارث الخاصة الحصول على ما يتراوح بين 50% و80% من تكاليف إصلاح الأضرار من الحكومة المركزية، اعتمادًا على مدى الاستقلال المالي للحكومات المحلية.

وقال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي يون جيه-كوان في إحاطة إعلامية "لقد اختارت الحكومة أولًا المناطق السبع الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة بعد أن أجرت الحكومة المركزية والحكومات المحلية تحقيقًا سريعًا في حجم الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة".

وأضاف أن الحكومة تخطط لإجراء تحقيق آخر على وجه السرعة في المناطق غير المشمولة في قائمة مناطق الكوارث الخاصة، لتعيين المناطق الأخرى التي تلبي الشروط الضرورية لتعيينها كمناطق كوارث خاصة.

وكانت المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية قد تعرضت منذ مطلع الشهر الجاري لأمطار غزيرة وفيضانات أودت بحياة العشرات من المواطنين وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات والمنازل الخاصة وتسببت في قطع الكهرباء عن العديد من البلدات والمدن؛ علاوة على تشريد الآلاف.

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