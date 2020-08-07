الكويت: تسيير طائرة مساعدات مواد غذائية لبيروت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تسيير طائرة مساعدات مواد غذائية اليوم الجمعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدمة للبنان إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن مساعدات المواد الغذائية جاءت بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع وشركة المطاحن الكويتية، بناء على توجيهات من نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للتضامن والوقوف مع الشعب اللبناني.من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة الكويتية محمد العنزي، إن الجسر الجوي الغذائي إلى لبنان الذي بدأ اليوم، يأتي بمساهمات من عدة جهات حكومية عبر وزارتي التجارة والصناعة والصحة الكويتيتين، بالإضافة إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.وأشار العنزي إلى استمرار الجسر الجوي لتقديم السلع الغذائية والإنسانية إلى لبنان خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن العمل جار أيضا لتنظيم ووضع خطة لتقديم تلك المساعدات عبر النقل البري المباشر.يذكر أن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، جدد اتصاله بوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة، لمعرفة احتياجات لبنان من المواد الغذائية، والتي يمكن أن تقدمها الكويت لأشقائها.