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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفير مصر بالجزائر: انتهاء استعدادات انتخابات الجولة الأولى لـ«الشيوخ»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:25 م
السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر
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أعلن السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بانتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ، والتي سيتم إجراؤها للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس الجاري.

وقال السفير مشرفة في تصريح له، اليوم الجمعة، إن كل مصري مقيم بالخارج واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمنًا الرقم القومي له الحق في التصويت.

وأوضح أنه نظرًا للظرف الصحي العالمي الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الإدلاء بالأصوات في الانتخابات من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، موضحًا أن السفارة تتلقى الأصوات بريديًا على عنوانها الجديد: 18 شارع المعز بن باديس بوارسون – الأبيار – الجزائر العاصمة في موعد أقصاه يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري.

وأوضح أن السفارة ستتلقى الأصوات بريديا ثم تقوم بتسجيلها في الكشوف المخصصة لذلك، ومراجعة الختم الموجود على المظروف؛ للتأكد من أن التاريخ المثبت به هو 9 أو 10 أغسطس، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح المظاريف وتقسيم الأصوات إلى فردي وقوائم ثم إرسال أوراق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى هيئة الانتخابات لتعلن النتيجة.

وأعرب عن ثقته في المشاركة القوية للجالية المصرية بالجزائر في الانتخابات كعادتهم في كل الاستحقاقات الانتخابية ومنها الاستفتاء على الدستور العام الماضي، مؤكدًا أن السفارة على تواصل دائم مع أبناء الجالية في كل الولايات، سواء عبر الهاتف أو صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

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