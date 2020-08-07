مصرع مزارع في مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقنا

لقى مزارع مصرعه خلال مشاجرة بالأسلحة، اليوم الجمعة، بين عائلتى "رشيدى"، و"سمعون" بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، بسبب خلاف بين العائلتين على الميراث.وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد، مقتل عربي سمعون عبدالنعيم 37 سنة مزارع، في مشاجرة مسلحة صحبها إطلاق نار كثيف بين العائلتين بسبب خلاف على الميراث، بنجع الشيخ رزق بقرية السمطا، التابعة لمركز دشنا.وتكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف ملابسات الجريمة، وضبط المتهمين في المشاجرة بواقعة القتل، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.