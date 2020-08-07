«تقلبات الأسعار» خروج 20% من منتجي الدواجن من السوق

كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن هناك خروج نسبة ٢٠% من أصحاب مزارع الدواجن خلال الدورة الإنتاجية الحالية وخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك نتيجة الظروف الحالية وتراجع الأسعارخلال الفترة الزمنية الحالية بعد ارتفاعها ما قبل موسم عيد الأضحى.وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه النسبة خرجت من القطاع الداجني وهي نسبة صغيرة لتخوفها من الدخول في المخاطرة في الأسواق وتقلبات الأسعار بالرغم من أنها ستدخل من جديد لتنضم في المنظومة خلال الموسم الجديد والدورة الإنتاجية خلال فترة الشتاء.وتابع: الأسعار ارتفعت قبل عيد الأضحى المبارك إلى 36 جنيه و37 جنيهًا للكيلو ثم تراجعت تدريجيًا إلى أن بلغت حاليًا 24 جنيه.