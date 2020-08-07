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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح»: كورونا قد يتحول إلى فيروس دائم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:20 م
كورونا فى مصر
كورونا فى مصر
ياسمين عباس
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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو السبب وراء انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، محذرًا من التهاون والإهمال مرة أخرى.

وأضاف الحداد عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه في حالة الإهمال في تطبيق الإجراءات الوقائية، فمن المتوقع حدوث موجة ارتدادية أخرى، وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر اجتازت مرحلة الذروة بشكل جيد، متمنيًا سرعة إيجاد لقاح لكورونا حتى يتمكن العالم من تفكيك بعض القيود، لافتًا إلى أن الأطباء أصبحوا مدركين خطر الوباء وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى برتوكولات وزارة الصحة المتناسبة تماما مع الوباء.

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه قد يتحول فيروس كورونا لفيروس دائم، ويكون موسميًا وله لقاح.

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