رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1.5 طن سماد زراعى قبل بيعها فى السوق السوداء بالعلمين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:18 م
ضبط سماد زراعي
ضبط سماد زراعي
ياسمين شعيب
طباعة
وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، اليوم الجمعة، بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع للمواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها والدفع بحملات لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة للمواطنين واستغلال البعض وبيعها بالسوق السوداء.

وتمكنت لجنة للتفتيش على أسواق ومحال بيع المنتجات والسلع بمدينة العلمين من ضبط 1.5 طن أسمدة مدعمة بأحد المحال غير المرخصة لبيع الأسمدة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف، مدير عام الزراعة بمطروح، أنه تم المرور على محال تجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الإدارة الزراعية بمدينة العلمين للوقوف على مدى ترخيص تلك المحال وصلاحية الأسمدة والمبيدات.

وأضاف أنه تم ضبط أحد محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسؤول زراعي بإدارته، حيث تم فحص الأسمدة والمبيدات وتم ضبط 34 شيكارة "50 كيلو للشيكارة " من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالسعر الحر.

وتابع أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخزن الإدارة الزراعية في مدينة العلمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العلمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ضبط سماد زراعي
ضبط سماد زراعي

موضوعات متعلقة

الصحة: 21 وفاة و131 إصابة جديدة بكورونا

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة.. نسبة الرطوبة 84%

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

لخسارة 12 كيلو في الشهر.. اتبعوا ريجيم الكيوي والأناناس

آخر موعد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«اتحاد الكتاب» يتجاهل مطالب الأدباء بفتح باب تجديد العضوية

مجلة «مسرحنا» تخصص عدد أغسطس عن الناقد حسن عطية

أحمد صلاح الدين يثير قضية سرقة «الترجمات»

«مبادئ التصوير الزيتي» على طاولة جاليري لمسات.. الجمعة