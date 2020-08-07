ضبط 1.5 طن سماد زراعى قبل بيعها فى السوق السوداء بالعلمين

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، اليوم الجمعة، بالمتابعة المستمرة للمعروض من السلع للمواطنين والوقوف على مدى صلاحيتها والدفع بحملات لمنع حالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة للمواطنين واستغلال البعض وبيعها بالسوق السوداء.وتمكنت لجنة للتفتيش على أسواق ومحال بيع المنتجات والسلع بمدينة العلمين من ضبط 1.5 طن أسمدة مدعمة بأحد المحال غير المرخصة لبيع الأسمدة الزراعية.وأوضح المهندس أحمد يوسف، مدير عام الزراعة بمطروح، أنه تم المرور على محال تجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية والمبيدات بنطاق الإدارة الزراعية بمدينة العلمين للوقوف على مدى ترخيص تلك المحال وصلاحية الأسمدة والمبيدات.وأضاف أنه تم ضبط أحد محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمزاولة النشاط دون تراخيص وعدم وجود مسؤول زراعي بإدارته، حيث تم فحص الأسمدة والمبيدات وتم ضبط 34 شيكارة "50 كيلو للشيكارة " من سماد نترات النشادر المدعم من وزارة الزراعة للمزارعين تباع بالسعر الحر.وتابع أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة بمخزن الإدارة الزراعية في مدينة العلمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة العلمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.