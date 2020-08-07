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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان واليابان تبحثان التعاون العسكري

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:18 م
الجنرال قمر جاويد
الجنرال قمر جاويد باجوا
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أجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير الدفاع الياباني كونو تارو، تناول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، على موقعها الإلكتروني - أن الجانبين بحثا خلال الحوار، الأمور ذات الاهتمام المشترك والروابط العسكرية والتعاون الأمني والدفاعي بين باكستان واليابان.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على تعزيز المزيد من التعاون الدفاعي الثنائي خاصة في مجالات التدريب والتمارين المشتركة والإجراءات ضد القرصنة، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الياباني كونو تارو أشاد بدور باكستان لتعزيز الأمن والسلام الإقليمي خاصة جهود الجيش الباكستاني لمحاربة خطر الإرهاب، كما ثمن إجراءات إسلام آباد لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتهديد أسراب الجراد الصحراوي.

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