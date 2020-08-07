سر صلوات المزيدية في فيلم «صاحب المقام»

كشف الدكتور أحمد فريد المزيدي الباحث الصوفي، سر الصلوات والأدعية الدينية التى كان يرددها زوار الإمام الحسين عند ذهاب آسر ياسين الذي قام بدور يحيى في فيلم "صاحب المقام"، لمسجد الإمام "الحسين" للتضرع والتوسل للمولى سبحانه حتى تشفى زوجته التي أصيبت.وقال" المزيدي" إن الأدعية التي رددها زوار مقام الإمام الحسين أحداث الفيلم تسمي بالصلوات المزيدية الصوفية، ولها كتاب خاص بها، وهي عبارة عن أدعية وصلوات تهدف إلى التضرع للمولى سبحانه وتعالى من أجل قبول واستجابة الدعاء الذي يقال في حضرة صاحب المقام أو الضريح.وأوضح" المزيدي" أن هذه الصلوات يستخدمها مريدي الطرق الصوفية في مصر والمغرب بشكل دائم وخاصة مريدي الطريقة الشاذلية الصوفية حيث تجعلهم هذه الصلوات أكثر قربًا من المولى سبحانه وتعالى.