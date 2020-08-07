ارتفاع إصابات كورونا في إيران إلى 322 ألف

أعلنت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الجمعة 322 ألفا و567 شخصا، ووفاة 156 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المتوفين في إيران جراء الفيروس 18 ألفا و132 شخصا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في تصريحات صحفية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، اليوم الجمعة، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 2450 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 322 ألفا و567 حالة حتى الان بينهم 4 آلاف و136 حالة في وضع حرج.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 279 ألفا و724 شخصا، وتوفي 156 شخصا آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفا و132 شخصا.كما أعلنت أن مليونين و637 ألفا و575 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء البلاد حتى الآن.