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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة على الحدود مع لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:16 م
جيش الاحتلال يسقط
جيش الاحتلال يسقط طائرة مسيرة
سارة الشلقاني
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء فوق منطقة الشيخ على الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكدًا أن قواته كانت تراقبها قبل اختراقها للأجواء، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكد جيش الاحتلال أن حادث اختراق الحوامة للحدود اللبنانية وقع خلال الليل - فجر الجمعة - وبعد إسقاطها تم تمشيط الحدود، مشيرًا إلى أن قواته على أتم استعداد للتعامل مع أي تهديدا على الجبهة الشمالية.

في السياق ذاته، قرر أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال، استمرار حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية، خاصةً مع لبنان، رغم التقارير الأمنية التي تشير إلى أن حزب الله لن يشن هجوما ضد تل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل المعاناة اللبنانية بعد انفجار ميناء بيروت.

وقال كوخافي، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية، أمس الخميس، إنه قرر الاستمرار في حالة التأهب القصوى على الحدود مع لبنان، لردع أي محاولات لهجوم حزب الله، الذي ما زال يريد الرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا، الأسبوع الماضي.

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