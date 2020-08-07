216 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 62 ألفا و61 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة.وأضافت أنه تم شفاء 276 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ليكون مجموع حالات الشفاء 56 ألفا و15 حالة.