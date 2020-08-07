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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنازة مهيبة بالدقهلية لـ 8 من ضحايا انهيار عقار المحلة (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:14 م
جنازة ضحايا انهيار
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شيع اليوم الجمعة الآلاف من أهالى مركز ومدينة نبروة بمحافظة الدقهلية جثامين 8 من عائلة واحدة ضحايا انهيار عقار المحلة الكبرى وذلك في جنازة شعبية مهيبة.

ووصلت الجثامين الثمانية بسيارات الإسعاف من المحلة للدفن بمقابر نبروه بمسقط رأسهم، وانتظر الأهالى سيارات الإسعاف بمدخل المدينة، وتم تشييعهم فى جنازة شعبية مهيبة حتى الوصول الى مقابر الأسرة وتم أداء صلاة الجنازة عليهم أمام المقابر.

وكانت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد شهدت أمس انهيارًا مفاجئًا لعقار سكني وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، والتى تمكنت من استخراج 8 جثث من تحت الأنقاض وهم عبد اللطيف عبد الفتاح الصاوي، "47 سنة"، ومنى عبد النبي أبو العنين، "45 سنة"، ومروه عوض أبو العنين، "42 سنة"، وندى السيد الصاوي،" 21 سنة"، وأميرة السيد الصاوي،" 19 سنة"، ومنه السيد الصاوي، "13 سنة"، وإياد ابراهيم الصاوى " طفل "، ومحمد إبراهيم الصاوي " طفل".

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية فى إلقاء القبض على 3 عمال حفر بينهم مقاول، متهمين في التسبب بحادث انهيار العقار وتصدع 3 منازل أخرى مجاورة له ومصرع 8 أشخاص.
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة
جنازة ضحايا انهيار عقار المحلة

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