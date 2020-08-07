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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالتي وفاة و514 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:13 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بفيروس كورونا، و514 إصابة جديدة بينها 190 في مدينة القدس، فيما تعافت 1126 حالة، وذلك خلال 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 53.2% من مجمل المصابين، في حين تراجعت نسبة الإصابات النشطة في فلسطين إلى 46.3%، ونسبة الوفيات بقيت ثابتة عند 0.5%، مضيفة أن حالتي الوفاة هما لمواطن من يطا (93 سنة)، وحالة من العيزرية (70 سنة).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في 9 محافظات: الخليل (209 حالات)، نابلس (10)، أريحا والأغوار (7)، بيت لحم (12)، قلقيلية (6)، جنين (1)، رام الله والبيرة (36)، طولكرم (9)، محافظة القدس (224)، بينها (190) داخل مدينة القدس، و(34) في الضواحي.

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