172 إصابة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و887 حالة.وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية، اليوم الجمعة- أنه تم تسجيل 85 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و186 حالة، فيما تم تسجيل 225 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.