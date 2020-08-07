إفريقيا تسجل مليون إصابة بكورونا

أكثر من 21 ألف وفاة، لكن الخبراء يشككون في أن أعداد المصابين تبلغ أضعاف الأرقام الرسمية بسبب ضعف المنظومة الصحية في بلدان القارة السمراء.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن خبراء في الصحة قولهم إن أعداد الإصابات بوباء كوفيد 19 التي لم يتم اكتشافها وتعقبها في إفريقيا كبيرة وتشكل خطرا أكبر على القارة السمراء، بسبب النقص الهائل في إجراء الفحوصات لتشمل 1.3 مليار شخص لتردي الأنظمة الصحية في بلدان القارة مقارنة بالدول في القارات الأخرى.وكانت هناك دولتان أفريقيتان فقط في بداية الوباء مجهزتان لإجراء اختبارات الفيروس من بينها جنوب إفريقيا، أما الآن تمتلك جميع الدولفي القارة تقريبا قدرة أساسية، لكن الإمدادات غالبا ما تكون نادرة، وتجري بعض الدول أقل من 500 اختبار لكل مليون شخص، ويمكن أن تستغرق العينات أياما للوصول إلى المختبرات.