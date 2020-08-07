«شعبة الثروة الداجنة»: تراجع 10% في الأسعار بعد إجازة العيد

تراجعت أسعار الدواجن المحلية في الأسواق بنسبة ١٠% بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بسبب اتجاه المستهلكين لاستهلاك اللحوم الحمراء في الأضاحي بكميات مضاعفة مقارنة بباقي شهور السنة وأرجع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الأسباب الحقيقة وراء تراجع أسعار الدواجن المحلية في المزارع إلى ١٩جنيه بدلا من ٢٠جنيه للكيلو وتراجعت في المحلات التجارية المتخصصة لبيع الدواجن الحية إلى ٢٤ جنيه بدلا من ٢٧ جنيه للكيلو، هي انخفاض القوة الشرائية للمواطنين لاستهلاك الدواجن بنسب عالية في مقابل ارتفاع القوة الشرائية بنسب عالية ومضاعفة في استهلاك اللحوم الحمراء في أضاحي العيد كموسم سنوي فضلًا عن تراجع أسعار الكتكوت إلى ٧جنيهات بدلا من ٩جنيه.وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن هذا التراجع في الأسعار يصب لصالح المستهلكين للاستفادة بتراجع الأسعار مطالبًا الأجهزة الرقابية من كل الجهات المعنية والتي تتمثل في وزارة التموين والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية برقابة صارمة مكثفة على الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار والتأكد من إظهار لوحة الأسعار على المحل التجاري للمستهلك لمنع فوضي وعشوائية الأسعار.