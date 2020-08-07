وزير التعليم ينعى مدير عام تنمية التربية الخاصة

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، الدكتور عبد الستار شعبان سلامة، مدير عام تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الذي لقي ربه صباح اليوم.وكان نائب الوزير لشؤون المعلمين الدكتور رضا حجازي، وعدد من قيادات التربية والتعليم قد نعوا خلال الساعة الماضية الفقيد، وأشادوا بكفاءته وإخلاصه في العمل طوال فترة عمله في ديوان عام وزارة التربية والتعليم.يذكر أن الفقيد يعمل منذ أكثر من 5 سنوات كمدير لتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم، ضمن مستشاري المواد الدراسية في مختلف المواد التعليمية.