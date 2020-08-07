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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إيطالية درست السياسة.. 10 معلومات عن راقصة «ضارب عليوي»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:07 م
الراقصة ليندا
الراقصة ليندا
نوران إمام
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جدل واسع أثاره فيديو كليب "ضارب عليوي" بعد ظهور الراقصة ليندا، مما اعتبره البعض أسلوب لجذب المشاهدين؛ فأثار جدلا واسعا حول المطرب مصطفى شوقي والمنتج نصر محروس؛ مما أدى إلى حذف الفيديو كليب من موقع "يوتيوب" ونشره من جديد بعد حذف مشاهد الراقصة ليندا منه.

ترصد "الدستور" 10 معلومات عن الراقصة ليندا:
1- تحمل الراقصة ليندا جنسيتين هما المصرية والإيطالية
2- صرحت ليندا عبر حسابها الشخصي أن والدها مصري الجنسية، وكان غير موافق على احترفها لمهنة الرقص الشرقي.
3- درست ليندا بكلية السياسة والقانون وكانت مهتمة بالدراسة في ذلك الوقت.
4- كانت ليندا عاشقة لأغاني أم كلثوم، وكانت عند سماعها تشعر بأنها تريد الرقص.
5- تعلمت ليندا الرقص الشرقي وقالت إن الراقصات الأجنبيات لديهن تكنيك، ولكن يفتقدون الروح التي تتميز بها الراقصة المصرية.
6-عاشت ليندا معظم حياتها في إيطاليا نظرًا لظروف عمل والدها، وعند الاستقرار بمصر عشقت الرقص الشرقي وقررت أن تتعلمه.
7- نشرت ليندا عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" استوري موضحة أنه تم استغلالها من قبل المنتج نصر محروس.
8- صرحت ليندا أنها تم حذف مشاهدها لإثارة الجدل حول الفيديو كليب.
9- صرحت ليندا عبر حسابها الشخص أنها ليست حزينة على حذف مشاهدها من الفيديو كليب، ولكنها حزينة لأنها ظلمت.
10- نشرت ليندا عبر حسابها الشخصي بإنستجرام رسائل الدعم التي استقبلتها من متابعيها، موضحة أنها هي التي كسبت من وراء تلك الضجة الإعلامية.

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