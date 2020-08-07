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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

استئناف تصوير فيلم «قبل الأربعين» 12 أغسطس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:51 ص
فيلم قبل الأربعين
فيلم "قبل الأربعين
محمد مجدي
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يستعد صناع فيلم "قبل الأربعين" للعودة مرة أخرى لتصوير أحداث العمل، والذي توقف تصويره مؤخرًا بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعلمت "الدستور"، أن أعضاء فريق عمل الفيلم سيعاودون تصوير العمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا يوم 12 من أغسطس الجاري بأحد اللوكيشانات الداخلية.

وانتهى مخرج العمل معتز حسام من تصوير حوالي أسبوعين من العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة مع أعياد الكريسماس.

تدور الأحداث في إطار رعب نفسي عن أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية.

فيلم "قبل الأربعين" يضم عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم داليا مصطفى؛ بسمة؛ هالة فاخر، أحمد جمال سعيد؛ محمد علي رزق؛ وآخرين، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

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