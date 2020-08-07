استئناف تصوير فيلم «قبل الأربعين» 12 أغسطس

يستعد صناع فيلم "قبل الأربعين" للعودة مرة أخرى لتصوير أحداث العمل، والذي توقف تصويره مؤخرًا بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.وعلمت "الدستور"، أن أعضاء فريق عمل الفيلم سيعاودون تصوير العمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا يوم 12 من أغسطس الجاري بأحد اللوكيشانات الداخلية.وانتهى مخرج العمل معتز حسام من تصوير حوالي أسبوعين من العمل المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة مع أعياد الكريسماس.تدور الأحداث في إطار رعب نفسي عن أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية.فيلم "قبل الأربعين" يضم عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم داليا مصطفى؛ بسمة؛ هالة فاخر، أحمد جمال سعيد؛ محمد علي رزق؛ وآخرين، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.