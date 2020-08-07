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محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

المفقودون.. يوسف اختفى من 2014 ومازال أهله يبحثون عنه

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:49 ص
الطفل يوسف صلاح
الطفل يوسف صلاح
مرام سعيد
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إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم

تغيب الطفل"يوسف صلاح محمد بكر"يوم 14 يوليو 2014 وهو يبلغ من العمر 6 سنوات.

يوسف من القناطر الخيرية، وكان مع والدته في زيارة لبيت خاله في قنطرة النعناعية بمركز اشمون في محافظة المنوفية،وكان يلعب مع أخيه أمام منزل خاله، ودخل أخوه ليأتي لهم بأكل ولكنه خرج ولم يجده

من لديه معلومات يتصل علي
01279790704
01061317280

كل من لديه مبادرة او شكوى أو مفقود يستطيع ارسالها علي تطبيق واتس 01004333637

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