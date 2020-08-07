المفقودون.. يوسف اختفى من 2014 ومازال أهله يبحثون عنه
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:49 ص
مرام سعيدطباعة
إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم
تغيب الطفل"يوسف صلاح محمد بكر"يوم 14 يوليو 2014 وهو يبلغ من العمر 6 سنوات.
يوسف من القناطر الخيرية، وكان مع والدته في زيارة لبيت خاله في قنطرة النعناعية بمركز اشمون في محافظة المنوفية،وكان يلعب مع أخيه أمام منزل خاله، ودخل أخوه ليأتي لهم بأكل ولكنه خرج ولم يجده
من لديه معلومات يتصل علي
01279790704
01061317280
كل من لديه مبادرة او شكوى أو مفقود يستطيع ارسالها علي تطبيق واتس 01004333637
تغيب الطفل"يوسف صلاح محمد بكر"يوم 14 يوليو 2014 وهو يبلغ من العمر 6 سنوات.
يوسف من القناطر الخيرية، وكان مع والدته في زيارة لبيت خاله في قنطرة النعناعية بمركز اشمون في محافظة المنوفية،وكان يلعب مع أخيه أمام منزل خاله، ودخل أخوه ليأتي لهم بأكل ولكنه خرج ولم يجده
من لديه معلومات يتصل علي
01279790704
01061317280
كل من لديه مبادرة او شكوى أو مفقود يستطيع ارسالها علي تطبيق واتس 01004333637