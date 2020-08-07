المفقودون.. يوسف اختفى من 2014 ومازال أهله يبحثون عنه

إيمانا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهمتغيب الطفل"يوسف صلاح محمد بكر"يوم 14 يوليو 2014 وهو يبلغ من العمر 6 سنوات.يوسف من القناطر الخيرية، وكان مع والدته في زيارة لبيت خاله في قنطرة النعناعية بمركز اشمون في محافظة المنوفية،وكان يلعب مع أخيه أمام منزل خاله، ودخل أخوه ليأتي لهم بأكل ولكنه خرج ولم يجدهمن لديه معلومات يتصل علي0127979070401061317280كل من لديه مبادرة او شكوى أو مفقود يستطيع ارسالها علي تطبيق واتس 01004333637