«التضامن»: تجهيز عيادات لتنظيم الأسرة بحي الأسمرات

أكد طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم تجهيز ٤ عيادات لـ "٢ كفاية" بحي الأسمرات بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة التضامن؛ لتوفير وسائل تنظيم الأسرة، بالحي، في إطار استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.وأوضح عبدالقوى في تصريحات لـ"لدستور"، أن هناك تراجع ملحوظ في معدلات المواليد، والسبب يرجع إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع ٢ كفاية، والذي يتم تنفيذه داخل ١٠ محافظات هي: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان" الأعلى خصوبة والأكثر إنجابا.كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تنفيذ 267 ألفا و8 زيارات طرق أبواب منذ استئناف الزيارات في أول يوليو 2020، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الزيارات منذ بدء المشروع العام الماضى بلغت 3 ملايين و679 ألفا و957 زيارة.