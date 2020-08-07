رضا حجازى ينعى مدير عام تنمية التربية الخاصة بـ«التعليم»

نعى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، الدكتور عبدالستار شعبان سلامة، مدير عام تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم الذي وافته المنية صباح اليوم.وأشاد نائب الوزير في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، بالفقيد الذي عمل معه لأكثر من خمس سنوات بتمييز علمي وميداني في مجال التربية الخاصة وإخلاصه فى العمل وخلقه الرفيع وأدبه الجم.يذكر أن نائب الوزير يشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الذي يتبعه مستشارو المواد الدراسية في مختلف المواد التعليمية.